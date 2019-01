H&M vill inte längre prata om tillväxtmålen för 2019-2022

När H&M skickade ut sitt pressmeddelande inför kapitalmarknadsdagen i februari i fjol var det många som reagerade. Från att ha kritiserats för att vara för snål med informationen levererade H&M en uppsjö av tillväxtbedömningar på både kort och lång sikt.

En av dessa var att försäljningen för de nya varumärkena (New Business) beräknades öka med minst 25 procent per år 2019-2022 för att nå över 50 miljarder kronor 2022. Ett annat var att försäljningen online bedömdes öka cirka 20 procent per år 2019-2022 för att nå 75 miljarder 2022.

Siktar ni fortfarande på de mål för 2019-2022 ni satte upp för New Business och online?

"Det vi har sagt är att det är svårt att ge en exakt siffra vid en exakt tidpunkt, så vi säger att vi ska se gradvisa förbättringar", säger Karl-Johan Persson till Nyhetsbyrån Direkt.