H&M satsar på e-handel på fler marknader

Efter ett pilottest i åtta butiker i Londonområdet rullades konceptet click & collect, alltså möjligheten att hämta varor som beställts online i en H&M-butik, ut i hela Storbritannien förra hösten. Under de tre senaste veckorna har click & collect lanserats i Sverige, Spanien, Frankrike, Nederländerna, Danmark och Norge.

Samtidigt planeras för en uppgradering av H&M Club inför en fortsatt utrullning under 2019, en utrullning som omfattar stora marknader som USA, Kanada och Ryssland.

Under det första halvåret 2019 kommer H&M Club-upplevelsen "uppgraderas" på samtliga 16 marknader, enligt kommunikationsavdelningen. Därefter, under det första halvåret, kommer den nya H&M Club lanseras i USA. Förutom USA är ambitionen att under 2019 lansera H&M Club på ytterligare minst fem marknader: Kanada, Ryssland, Mexiko, Tjeckien och Ungern.

Enligt kommunikationsavdelning har H&M även:

* Fortsatt rulla ut och uppgradera lösningen för att returnera varor i butik som kunden handlat online. Denna möjlighet finns nu på 15 marknader.