H&M nöjt med nytt logistiksystem i Kina

Nyhetsbyrån Direkt träffar affärsutvecklingschefen i samband med en visning av den nya flaggskeppsbutiken H&M Sergels Torg i Stockholm på onsdagen. H&M berättade mer om sina digitala satsningar, om de externa samarbetspartners som finns i butiken och om OMNI-och betallösningar. Utöver cirka 3.000 kvadratmeter försäljningsyta innehåller butiken satsningar som självscanningskassor, syateljé, en liten kafédel, H&M Beauty Bar by Dashl och uthyrning av festkläder.

”Nästa stora land som vi rullar ut RFID i är Kina och då kommer vi att ha det i alla stora länder förutom Tyskland”, säger Daniel Claesson och tillägger att RFID-implementeringen i H&M-butikerna i Kina vänta ske under våren 2020.

H&M har tidigare stött på stora utmaningar i samband med utrullningen av sitt nya logistiksystem. Problem som uppstod under våren 2018, i samband med implementeringen av nya logistiksystem på några av koncernens viktiga marknader såsom USA, Frankrike, Italien och Belgien, ledde till en stor påverkan på försäljnings- och kostnadsutvecklingen i dessa länder tillsammans med stora extra kostnader på hundratals miljoner kronor.

Som exempel berättar han att H&M, med sin click & collect-lösning, har planer på att testa om varorna kan hämtas i ett skåp som kunden får en kod till i stället för att gå till en bemannad disk. Ett första skåptest kommer att göras i Sverige under 2020.

* Pay later, för medlemmar i H&M:s kundlojalitetsprogram, innebär att kunden kan handla i butik och online och betala senare via faktura. Här har H&M ett samarbete med Klarna. Modellen infördes initialt i Schweiz och Storbritannien och under året har ytterligare sex marknader tillkommit, däribland USA.