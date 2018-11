H&M renodlar – avvecklar Cheap Monday

"Cheap Monday har under längre tid haft en negativ försäljnings- och lönsamhetsutveckling. H&M-gruppen har av dessa anledningar för avsikt att avveckla verksamheten för Cheap Monday", skriver bolaget i ett pressmeddelande.

"Weekday säljer väldigt mycket jeans och däribland finns det en del Cheap Monday-jeans. De Cheap Monday-jeans som säljer väldigt bra kommer vi att ersätta med Weekday-jeans", säger Anna Attemark, ansvarig för New Business inom H&M-gruppen, till Direkt.

New Business, affärssegmentet där Cheap Monday ligger, har som mål att öka försäljningen med minst 25 procent per år för att nå minst 50 miljarder kronor 2022. I de planer som målades upp på kapitalmarknadsdagen i början av året ingick att Cheap Monday skulle öka sin försäljning med minst 100 procent till 2022. Tillväxtmålet för New Business påverkas inte av avvecklingen, säger Attemark till Direkt.

H&M köpte modeföretaget Fabric Scandinavia under 2008 och blev därmed ägare till Cheap Monday och butikskedjorna Weekday och Monki. Bolaget betalade totalt 1 miljard kronor.