H&M går mot svagaste börsdagen sedan december

H&M-aktien backar 5 procent till drygt 142,50 kronor på fredagsförmiddagen och går mot sin svagaste börsdag sedan den 17 december 2018 då aktien tappade 8,5 procent efter en svag försäljningsrapport.

Utöver en generellt svag börs kan fredagens tapp möjligen förklaras av en tung vinstvarning från bolagets amerikanska sektorkollega Gap under torsdagen. Vd:n Art Peck kallade kvartalet för ”extremt utmanande” och konstaterar att han inte alls är nöjd med resultatet. Alla tre av bolagets divisioner - Gap, Old Navy och Banana Republic - visade upp fallande jämförbar försäljning under det första kvartalet.

För exakt en vecka sedan höll H&M en analytikerträff i London och av det som kommit ut i media ser det inte ut att ha varit någon sprakande tillställning.

JP Morgan konstaterade att det inte gavs någon finansiell uppdatering och att det inte lämnades några kommentarer kring nuläget i affärerna. Fokus låg i stället på att diskutera de initiativ som H&M implementerat för att driva på transformeringen av bolaget.