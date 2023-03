Historiskt åtal mot Donald Trump

Uppgifterna om att ett åtal väckts av en jury i New York spreds i amerikanska medier under torsdagseftermiddagen lokal tid och bekräftades senare av distriktsåklagarkontoret i New York och av Donald Trump själv.

”Detta är politisk förföljelse och valfusk på högsta nivå”, sa Donald Trump i ett uttalande på torsdagskvällen. Under kvällen skickade hans kampanjorganisation ut ett mejl där det hänvisade till åtalet och bad om donationer från hans anhängare.

Den tidigare presidenten befinner sig för närvarande i Florida men en av hans advokater uppgav på torsdagskvällen att han kommer att infinna sig i rätten för uppläsningen av åtalet på tisdag nästa vecka.

Det är den första gången en sittande eller tidigare president åtalas straffrättsligt i USA. Donald Trump inledde för några månader sedan också sin omvalskampanj inför 2024 års presidentval.

Åtalet har väckts efter en nästan fem år lång utredning ledd av Manhattans distriktsåklagare som rör anklagelser om att den tidigare presidenten använt kampanjmedel för att tysta ner en affär utan att rapportera det på ett korrekt sätt. Hans tidigare advokat Michael Cohen, som uppgett att Donald Trump beordrat honom att betala ut pengarna, har redan erkänt sig skyldig till skattebrott och brott mot USA:s kampanjlagar. Han väntas vittna mot den tidigare presidenten.

Exakt vad Donald Trump åtalas för är inte känt. Enligt uppgifter till tv-kanalen CNN ska det handla om över 30 åtalspunkter.

Utredningen kring brott mot kampanjlagarna är bara en av flera som nu pågår kring den tidigare presidenten. Hans uttalanden om valfusk under 2020 års presidentval utreds både på federal nivå och i delstaten Georgia, där den ansvarige åklagaren uppges vara nära ett åtalsbeslut.

Donald Trump har tidigare beskrivit utredningen i New York som en häxjakt och upprepade anklagelsen på torsdagskvällen. Han kritiserade bland annat distriktsåklagaren Alvin Bragg för att bedriva en politiskt motiverad kampanj men anklagade också den sittande presidenten Joe Biden för att ligga vakom åtalet.

”Jag tror att denna häxjakt kommer att slå tillbaka på Joe Biden på ett massivt sätt”, sa Donald Trump.