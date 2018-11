Hexatronic krympte organiskt under kvartalet – ser svag svensk marknad

Hexatronic redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar dock minskad vinst.

Resultat per aktie hamnade på 0,58 kronor (0,71), vilket innebär en minskning med 18 procent mot föregående år.

"Vi går in i det fjärde kvartalet med en orderbok som är 24 procent lägre än motsvarande tidpunkt föregående år och på jämförande basis. Under föregående år hade vi en mycket stor orderstock avseende order från den svenska marknaden med lång framförhållning. Med årets svagare svenska marknad är kundernas framförhållning mycket kortare. Vi förväntar oss under fjärde kvartalet en fortsatt stark utveckling utanför Norden och en fortsatt svag svensk marknad jämfört med föregående år", skriver vd Henrik Larsson Lyon i rapporten.

Hexatronic lämnar ingen prognos.