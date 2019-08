Hexagon faller på börsen efter sänkt prognos från konkurrent

"Samtidigt som vi fortsätter att utvecklas bra och inte påverkas materiellt av den pågående handelskonflikten och osäkerheten i makroläget, antar vi en försiktig syn på vår utsikt för andra halva av räkenskapsåret 2020", skriver Autodesks vd Andrew Anagnost i delårsrapporten.

Sent på tisdagskvällen sänkte Autodesk sin resultat- och försäljningsprognos för räkenskapsåret 2020. Nu räknar bolaget med helårsintäkter på 3,24-3,27 miljarder dollar, en nedjustering från den tidigare försäljningsprognosen om 3,25-3,3 miljarder dollar.

Prognosen för det justerade resultatet per aktie för helåret sänktes samtidigt till 2,69-2,81 dollar per aktie, från tidigare bedömning om 2,71-2,90 dollar per aktie.