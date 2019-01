Harley-Davidson går knackigt – unga ratar bullriga motorcyklar

Ett stort problem som lyfts fram i rapporten är att motorcykeltillverkarens bullriga stil och dyra modeller inte gillas av den så kallade millenniegenerationen. HD genomför omställningsåtgärder för att möta den nya tidens efterfrågan, vilket inkluderar både billigare modeller samt elektriska motorcyklar, skriver Reuters.

Harley-Davidsons justerade resultat per aktie landade på 17 cent, klart under snittprognosen 29 cent enligt en sammanställning från Bloomberg. Det var också 2 cent under det lägsta estimatet i sammanställningen.

Även intäkterna på 955,6 miljoner dollar var under det lägsta estimatet på 1 miljard dollar. Leveranserna av motorcyklar sjönk 7,9 procent i årstakt under kvartalet.