Harald Mix blir bruksägare – Altorbolag köper Byarums Bruk

Riskkapitalbolaget Altor, kontrollerat av Harald Mix, köper via sitt portföljbolag Network of Design majoriteten av den småländska parksoffetillverkaren Byarums Bruk, som i och med affären får in Harvardkompetens i styrningen.

Varumärket kallas ”ikoniskt” av Network of Design-vd:n Therese Hillman, tidigare vd i kasinospelutvecklaren Net Ent.