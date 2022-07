Här är fem saker att ha koll på under handelsdagen

Flera riktkursförändringar har ramlat in under måndagsmorgonen – bland annat för Electrolux Professional och skogskoncernen SCA.

Samtidigt som rapportfloden börjar sina ut på Stockholmsbörsen återstår det fortfarande några bolag och under morgonen har trävarubolaget Berg Timber och affiliatebolaget Adtraction redovisat sina siffror för det andra kvartalet.