Hansa Biopharma stiger efter analys – Kempen ser stor potential för Imlifidase

Bolagets produkt Imlifidase eliminerar de antikroppar som reagerar mot en intransplanterad njure. Processen som gör mottagaren mindre känslig kallas för desentisering. Medan de befintliga metoderna för desentisering har begränsningar och varierar i utfall, har Imlifidase i studier visat konsekvent och snabb minskning av antikroppar hos försökspersonerna.

"Vi tror att Hansa har potential att introducera en unik och tillförlitlig metod på marknaden för desentisering, som gör det möjligt för kritiska patienter att få en njure transplanterad från omatchade donatorer", skriver Kempen i sin analys.

Bolaget har tidigare haft en ambition att lämna in ansökan för marknadsgodkännande i både USA (BLA) och Europa (MAA) under det första kvartalet 2019, men nyligen meddelade bolaget att det amerikanska läkemedelsverket begärt ytterligare information och ett nytt möte innan ansökan kan skickas in. Vilket kommer att försena den BLA-ansökan i USA.