Hansa Biopharma börsrasar på försenade USA-planer

Bolaget har tidigare haft en ambition att lämna in ansökan för marknadsgodkännande i både USA och Europa under det första kvartalet 2019, en plan som nu ser ut att spricka avseende på den amerikanska marknaden.

”Vi känner att det finns en god möjlighet att lämna in en ansökan i Europa, men vad gäller USA så behöver vi ha ytterligare ett möte med FDA för att klargöra när vi kommer att kunna lämna in en ansökan, men den kommer inte att kunna lämnas in under det första kvartalet 2019”, säger bolagets ir-chef Emanuel Björne till Nyhetsbyrån Direkt.

I en kommentar på bolagets pressmeddelande, som höll en positiv ton och som i hög grad fokuserade på de "produktiva" möten som hafts med både FDA och EMA, skriver Redeye att en fördröjning i USA på upp till några månader inte kommer att påverka bolagets värdering nämnvärt.