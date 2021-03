Handicares finanschef lämnar för Hexatronic

Innehåll från Mer Annons

Det är antagligen långt från alla medlemmar som just nu äger en elbil eller laddhybrid. Trots det kan det vara fördelaktigt för hela föreningen att investera i en laddlösning.

Ökar värdet på fastigheten

Elbilsbeståndet ökar snabbt. Under 2020 var drygt 30 procent av alla nyregistrerade fordon laddbara, vilket kan jämföras med lite mer än 10 procent under 2019. Per Gunnarsson, försäljningsansvarig på Mer Sverige berättar att det är många boende som hör av sig och vill ha tillgång till en egen elbilsladdare.

– Det kommer bli allt mer viktigt att ha tillgång till laddare när man köper en ny lägenhet. Det kan till och med vara avgörande för en potentiell köpare, då många är beroende av att kunna ladda sin elbil hemma. Att kunna erbjuda laddning ökar värdet på fastigheten och höjer hela föreningens attraktionsvärde, berättar Per Gunnarsson.

Extra intäkt för föreningen

Det kan vara en utmaning för styrelsen att hitta ett upplägg för en laddlösning som känns rättvist för alla boende, även för de som inte vill ha laddplats. Men det finns många olika betallösningar som gör att det går att få en rättvis laddlösning, där kostnaderna fördelas efter hur mycket varje användare faktiskt laddar. Även om en investering i en laddlösning innebär en kostnad för föreningen idag så kan den i längden innebära en extra intäkt.

– Många föreningar sätter ett eget pris på laddningen och/eller låter användarna betala en månadskostnad. Lite beroende på hur snabbt man vill att investeringen ska täckas, säger Per och fortsätter:

– Föreningen kan även ta betalt för att andra än de boende laddar där. Med andra ord kan en laddlösning finansiera sig själv efter bara några år och därefter bli en extra intäkt.

Var rustad för framtiden

Det dröjer inte länge förrän det kommer vara en självklarhet att det finns möjlighet att ladda i en bostadsrätt. Genom att vara ute i god tid, och förbereda infrastruktur för både nuvarande och framtida laddplatser, går det att få en laddanläggning som är rustad för framtiden, något som föreningen kommer gynnas av på sikt.

Funderar ni på en laddlösning? Ta reda på vad man, steg för steg, bör tänka på för att så småningom kunna erbjuda laddning i föreningen.

Om Mer

Mer är en internationell laddoperatör som erbjuder laddning hemma, på jobbet och längs vägen. Företaget har över ett decennium av samlade erfarenheter och kunskap om elbilsladdning. Förutom snabbladdning längs vägarna erbjuder Mer också Smartladdare för bostadsrättsföreningar och företag och är en helhetsleverantör av laddlösningar.