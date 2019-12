Handicare säljer dansk verksamhet – förlustaffär på 100 miljoner

Försäljningen är ett led i den strategiska översyn som bolaget meddelade i samband med rapporten för det tredje kvartalet. Köpare är Auto Solutions som förvärvar samtliga aktier i danska Handicare Auto A/S.

Dotterbolaget Handicare Auto A/S, som främst erbjuder handikappanpassning av bilar i Danmark, omsatte 148 miljoner danska kronor under tolvmånadersperioden till och med september. Verksamheten som ingick i affärsområdet Accessibility har haft lönsamhetsproblem under samma period, skriver bolaget.

Priset på 25 miljoner danska kronor innebär en reaförlust om cirka 75 miljoner danska kronor, motsvarande 105 miljoner svenska kronor, vilken kommer att belasta resultatet i fjärde kvartalet 2019.