Handelsbanken har slutfört försäljningen av kortinlösenverksamhet

Läs mer om hur företagstandvård fungerar.

Digitala vårdmöten blir allt vanligare och nu har utvecklingen nått tandvårdsbranschen. Det innovativa bolaget Dentme tar stafettpinnen med målet att bli det starkaste varumärket inom digital tandvård på marknaden.

– Tandvården kommer att genomgå en kraftig förändring under de närmsta åren och vi tänker vara med och leda den förändringen. Vi vill göra det enkelt för patienten att få rätt vård, utan att nödvändigtvis behöva besöka en klinik i första läget, säger David Kruse, medgrundare och vd.

Hos Dentme är det möjligt att träffa erfarna tandläkare och tandhygienister direkt via mobilen eller surfplattan. Förutom akuta frågor och rådgivning om egenvård förenklar även Dentme processen inför ett besök på en klinik.

– Vi gör det enklare för patienten att snabbt få hjälp samtidigt som vi är med och frigör resurser på klinikerna. Vi vet hur mycket tid som går åt till att diagnostisera besvär som enkelt skulle kunna skötas via mobilen, exempelvis en tappad fyllning eller krona, säger Hadi Ahmad, medgrundare och tandläkare.

Han förklarar att Dentme börjar med en första undersökning och rådgivning i appen. Om man bedömer att patienten behöver vidare vård bokar de in en tid hos en av sina utvalda partnerkliniker. Grundarna David Kruse, Noel Abdayem och Hadi Ahmad är måna om att hjälpa fler människor till bättre munhälsa.

– Tandläkarrädsla har blivit ett folkhälsoproblem. Vi tror att videosamtal via appen med en legitimerad tandläkare kan vara ett första steg mot en tryggare tandvårdsupplevelse. Genom videosamtalet har patienten större kontroll över situationen och kan bygga upp en tillit som gör det enklare att så småningom genomföra ett fysiskt besök, säger Hadi Ahmad, kliniskt ansvarig på Dentme.

Förutom privatpersoner ger Dentme även företag möjligheten att erbjuda tjänsten till sina anställda. Då ingår, utöver appen, även en årlig undersökning på en fysisk klinik för de anställda.

– Arbetsgivaren har ett långtgående ansvar för sina anställdas hälsa och välmående. Företagstandvård ger friskare medarbetare, men det kan också vara en konkurrensfördel i kampen om kompetens på arbetsmarknaden, säger David Kruse och berättar att de som använder sig av digital vård kommer att känna sig trygga med tjänsten.

– Vi är en partner för våra kunder hela vägen på resan mot bättre tandhälsa genom att erbjuda den bästa tillgängligheten, kundupplevelsen och rätt vård till rätt pris. Vi vill att bra tandvård ska bli tillgängligt för alla, säger han.

Läs mer om hur du erbjuder dina medarbetare tandvård här.

Om Dentme

Dentme är en app där du kan prata direkt med legitimerad tandvårdspersonal via mobil eller surfplattan på en plats och tid som passar dig. En konsultation via Dentme är en snabb och enkel väg att få tips och vägledning till en friskare mun. Dentme erbjuder professionell rådgivning under flertalet av dygnets timmar. De har lång erfarenhet av att ge god tandvård och hjälper dig med tandvårdsrädsla att känna dig trygg utan långa väntetider och stereotypa behandlingsrum.