Hamnarbetarförbundet varslar om strejk

De nya kraven kommer att innebära att en ansenlig mängd hållbarhetsinformation ska samlas in och redovisas. Något som successivt ökar och gäller fler företag fördelat på fyra steg med start räkenskapsåret 2024.

– Bestämmelserna är mer omfattande än tidigare och kräver mycket data. Därför finns det ett behov av att kunna automatisera den processen, säger Tomas Bräne.

Hans kollega Vishakha Goel, hållbarhetsexpert på Acumant, ger ett exempel:

– Med den nya förordningen kommer många företag verksamma inom EU att påverkas. Vi räknar med att det är cirka 50 000 bolag. Även bolag utanför EU med en omsättning på över 150 miljoner euro som har kontor eller dotterbolag i EU måste från år 2028 följa dessa regler, säger hon.

Allt-i-ett-plattform automatiserar datainsamlingen

För att underlätta datahanteringen har Acumant utvecklat programvarutjänsten, ecoPRISM, en allt-i-ett-plattform för att automatisera insamling och analys av hållbarhetsdata. Tjänsten hämtar in data från interna källor, som till exempel ERP- och CRM-system, och från externa källor som leverantörer och samarbetspartners. Via ecoPRISM kan man även visualisera och analysera information med hjälp av interaktiva diagram, skapa rapporter och identifiera kostnadseffekten av företagets hållbarhetsinitiativ. All data som ecoPRISM analyserar är generisk och därför passar plattformen alla företag oavsett bransch och affärssystem.

Data som kan öka hållbarheten

Syftet med den nya rapporteringsstandarden är en ökad transparens för att ge investerare, konsumenter och andra intressenter en förståelse för företagens hållbarhetsarbete samt att kunna jämföra olika bolag. Genom en detaljerad information kan företag också bli medvetna om vilka områden som går att förbättra. Det är något som Vishakha Goel och hennes kollegor har tagit fasta på i ecoPRISM.

– Vi ger företag en smart datainsamling som också kan hjälpa våra användare att validera och omvandla dessa data för att åtgärda sådant i verksamheten som har en stor hållbarhetspåverkan. Vår plattform gör det möjligt att fokusera på åtgärder som ger störst effekt, avslutar hon.

Om Acumant:

ecoPRISM är framtagen av Acumant, som grundades 2020 och har nu vuxit till 75 anställda med verksamhet i fem länder. Acumant har stor kunskap om Microsoftprodukter och en egen Data Management & Integrationsplattform och nischade tilläggsprodukter. Acumant bistår även med snabba och kostnadseffektiva implementationer av nya Microsoft ERP- och CRM-system.

