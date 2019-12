Hälsovårdsbolaget rusade på Londonbörsen

I London handlades FTSE 100-indexet upp 0,6 procent.

Hälsovårdsbolaget NMC Health rekylerade ordentligt och steg 37 procent. Bolaget uppger att det kommer att göra en oberoende utredning för att bemöta blankaraktivistfirman Muddy Waters tidigare publicerade rapport om stora brister i bolagets redovisning. Aktien backade stort under fredagen sedan Financial Times skrivit att NMC för samtal om att ta in nytt kapital.