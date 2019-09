Haldex tyska storägare ZF vill sälja hela sitt innehav i kväll

Försäljningen sker i en accelererad placering under kvällen med J.P Morgan som ansvarig book builder.

Det är sedan tidigare i år känt att ZF skulle behöva göra sig av med ägandet då ZF lagt bud på den amerikanska konkurrenten Wabco på 136,5 dollar per aktie.

Jörgen Durban var mycket böjd över ZF:s beslut och sammanfattade känslan med ”one down, one to go”.

Haldex stängde torsdagshandeln på minus 1,2 procent.