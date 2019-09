Haldex ordförande om storägarens besked: ”Det är förstås positivt”

Under morgonen meddelade ZF Friedrichshafen att bolaget nu överväger att sälja sin 20-procentiga ägarpost i Haldex. Aktierna köpte det tyska bolaget under en uppmärksammad budstrid med landskollegan Knorr-Bremse och holländska SAF-Holland under 2016-2017. Knorr-Bremse kom med vinnarbudet men affären stoppades av amerikanska konkurrensmyndigheter.

Både Knorr-Bremse och ZF har därefter blivit kvar som storägare i Haldex. Efter att ZF lade ett bud på Haldex amerikanska konkurrenten Wabco tidigare i år är Landskronabolagets ordförande glad, men inte förvånad, över att de är på väg bort från Haldex.

”Det är förstås positivt. Vi har tittat på de här frågorna mycket noggrant och vår uppfattning är att ZF måste sälja sitt innehav i Haldex för att få köpa Wabco. Jag tror att de gör samma bedömning och det är därför de lämnar det här beskedet i dag”, säger Jörgen Durban till Di.

Om ZF skulle haft kvar sina aktier efter Wabco-köpet skulle det inneburit att Haldex två största konkurrenter, Knorr-Bremse och ZF/Wabco, hade kontrollerat 30 procent av bolaget. Även med nuvarande ägarsituation, utan Wabco med i bilden, har Haldex haft problem.