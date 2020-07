Guldpriset har under helgen rusat till rekordnivåer och under måndagens handel steg priset till nya högstanoteringen 1.946 dollar per uns.

Prisuppgången kommer efter att guldet nu upplever något utav en perfekt storm – med dystra utsikter för världsekonomin, låga räntor, svagare dollar och ökad spänning mellan USA och Kina.