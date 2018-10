Grieg Seafood rasar efter vinstvarning

På en mer positiv not meddelade bolaget samtidigt att den norska verksamheten har gått bättre än väntat under kvartalet.

Grieg Seafoods preliminära slaktvolym uppskattas till 16.940 ton med ett ebit på 9,43 norska kronor per kilo. Under samma kvartal i fjol uppgick slaktvolymen till 16.875 ton med ebit på 13,59 norska kronor per kilo.

I en analys skriver Sparebank1 att Grieg Seafoods preliminära siffror pekar på ett operationellt ebit på 160 miljoner norska kronor under det tredje kvartalet vilket är en bra bit under analytikernas prognos på 230-250 miljoner. Det rapporterar norska e24.no.