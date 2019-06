Greg Dingizian lägger bud på Doxa

Budet på 3 kronor per aktie motsvarar en premie på 37 procent jämfört med fredagens stängningskurs på 2,19 kronor per aktie. Budet värder bolaget till omkring 168 miljoner kronor.

”Jag har, via Adma, under en längre tid varit aktieägare i Doxa och även varit styrelseledamot under perioden 2016-2017. Både som styrelseledamot och som investerare har jag varit engagerad i Doxas verksamhet. Därför har jag en gedigen insikt i verksamheten och är imponerad av den utveckling som den nya styrelsen och ledningen har initierat”, säger Greg Dingizian i ett pressmeddelande.

Greg Dingizian är redan Doxas största aktieägare med 29,9 procent av röster och kapital, enligt ägardatatjänsten Holdings.