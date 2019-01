Gränges spår lägre försäljningsvolym under det första kvartalet

"Trots att Gränges försäljningsvolym utvecklades stabilt, upplevde vi en fortsatt avmattning av marknaden under det fjärde kvartalet. Framförallt i Asien där försäljningsvolymen till kunder inom fordonsindustrin minskade med 3 procent. Detta är dock en bättre utveckling än den underliggande marknaden där produktionen av lätta fordon i Kina minskade betydligt under kvartalet och resulterade i en uppbyggnad av lager i försörjningskedjan", skriver Johan Menckel, vd för Gränges, i rapporten.

Gränges nettoomsättningen uppgick till 3.074 Mkr vilket var en ökning på 12,5 procent från de 2.734 Mkr bolaget redovisade under det fjärde kvartalet 2017. Försäljningsvolymen landade i sin tur på 87,4 kton jämfört med 86,5 kton under samma period 2017.

Det justerade rörelseresultatet kom in på 191 Mkr vilket var 6,8 procent över de 179 Mkr bolaget redovisade under det fjärde kvartalet 2017. Den justerade rörelsemarginalen minskade dock från 6,6 procent till 6,2 procent under det senaste kvartalet.

Blickar vi framåt så förväntar sig Gränges att den globala fordonsproduktionen kommer fortsätta att sakta in under början av 2019.