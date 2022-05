Goldman Sachs höjer sin riktkurs för Evolution något – här är dagens rekar

Innehåll från Aros Kapital Annons

Per Sigvardsson på Ultimate Padel och Filip Åström på Aros Kapital.

Leasa allt som går på ett och samma ställe – läs mer här.

Intresset för padel har haft en explosionsartad utveckling i Sverige under de senaste åren. Utbudet av padelbanor har däremot inte riktigt hängt med. Det var något som Per Sigvardsson och hans son Emil Sigvardsson noterade under våren 2020.

– Pandemin hade precis bromsat upp alla planer i vårt konsultbolag inom retail, så vi ville hitta på något annat kul att göra under tiden. Emil föreslog en satsning inom padel, så de testspelade på ett antal olika padelanläggningar och intervjuade spelare, berättar Per Sigvardsson.

De tog all feedback till sig och bestämde sig för att skapa den ultimata padelanläggningen – ett helt padelkoncept i premiumklass.

– Av erfarenhet vet jag ju hur viktigt det är med ett bra koncept. Och när vi intervjuade spelare såg vi att det fanns en massa saker som kunde göras bättre för att förhöja upplevelsen.

Den ultimata anläggningen

Mycket fokus låg därför på att skapa en genomtänkt anläggning med ultimata detaljer som ljudisolering i taket, belysning som inte bländar spelarna och extra takhöjd för att undvika bollstuds. Det är också det som är bakgrunden till namnet – Ultimate Padel.

Tillsammans med Felix Johansson och Lars Lundqvist satte de fart på planeringen. Hittade en hall i Upplands Väsby, på väg till Arlanda, och fick kontakt med Aros Kapital som gjorde ett leasingupplägg som omfattar alla padelbanor i anläggningen. Sedan dröjde det inte länge innan projektet blev verklighet.

I augusti 2020 påbörjades ombyggnaden och i början av oktober slog Ultimate Padel upp portarna med pompa och ståt – en anläggning med totalt 25 banor, ett genomarbetat koncept och en spelupplevelse i världsklass.

– Mottagandet var fantastiskt. Och snart hade vi en av Sveriges mest populära och bokade hallar, säger Per Sigvardsson.

Smart leasingavtal

Den finansiella lösningen innebar att Ultimate Padel leasade banorna från Aros Kapital.

– Leasing passar företag som är i behov att investera i tillgångar, men som inte vill binda sitt kapital i objekten. Och i Ultimate Padels fall var ett leasingupplägg det självklara valet, främst på grund av bokföringsmässiga fördelar, säger Filip Åström, affärsområdeschef för Leasing på Aros Kapital.

När Filip Åström först fick kontakt med grundarna av Ultimate Padel kände han genast tillit och tvekade inte över att inleda ett samarbete.

– Det är alltid svårt att bedöma nystartade bolag, men grundarna hade verkligen tänkt på allt.

Vi förstod direkt att deras affärsidé skulle flyga.

Även Per Sigvardsson är nöjd – både med leasinglösningen och med samarbetet.

– Det har fungerat väldigt bra. Filip Åström och hans team är både seriösa och noggranna och har varit ett bra stöd till oss under hela vägen, säger han.

Nu väntar nästa fas på Ultimate Padels resa. I december 2021 slog sig företaget samman med Padel United, med över 30 anläggningar i hela Sverige. Per Sigvardsson är vd i det gemensamma bolaget och även de andra tre Ultimate Padel-grundarna har ledande positioner.

– Det är ett drömscenario och vår strategi är att rulla ut vårt koncept och göra samma resa i övriga Norden och Europa.

Enkla företagslån för att växa, utöka och förändra – läs mer om Aros Kapital.