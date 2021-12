GHP stiger efter att ha skrivit nytt avtal

Innehåll från NoICE Annons

Is är ett bekant bekymmer för företag med verksamhet i norr, och klimatet kräver att man beaktar och anpassa sig efter väderförhållanden. Samtidigt påverkar det företags möjligheter att konkurrera med företag mer i söder.

Det kostar att jobba mot elementen, men samtidigt kostar det ännu mer att inte göra det. Nedisning kan leda till ökade bränslekostnader, sänkt produktivitet eller skador, för att nämna några verkliga exempel.

– Det finns många företag inom regionen som kämpar med nedisningsproblem. Problemen är unika från fall till fall och kräver lika unika lösningar, säger Johan Wasberg på Merinova som har genomfört en marknadsundersökning för NoICE kunskapscentrum.

Ett nätverk av nordiska experter

Inom NoICE, Nordic Icing Centre of Expertise, jobbar vi tillsammans med företag för att hitta skräddarsydda lösningar som passar just era behov. NoICE är en knutpunkt som förenar och knyter samman forskare, företag och organisationer i Norden, och genom vår expertpool och nätverk drar vi nytta av vår mångsidiga kompetens för att lösa just era utmaningar.

– I vårt team finns det en mycket bred kunskap om allt från is- och väderdata till materialteknik och vi har byggt en djup förståelse för marknaden. Marknaden behöver en aktör som både kan lösa problem och fungera som facilitator. Det här är vi perfekta för, säger NoICE Business Manager Petra Ylitalo.

Många sätt att bekämpa is

I huvuddrag kan man dela upp lösningarna i förebyggande och direkta isbekämpningsmetoder. Medan de förebyggande metoderna går ut på att förändra materialens egenskaper eller design för att minska förutsättningarna för is att fästa (ex. genom framtagning av nya material och ytor såväl som applicering av anti-is lösningar) fokuserar de direkta metoderna på att avlägsna och frigöra den is som redan uppstått, exempelvis genom användning av mekaniska lösningar och uppvärmning.

– Här i Tammerfors har vi ett islabb där vi undersöker olika yt- och materiallösningar på nedisningsproblem. I labbet kan vi skapa olika typer av nedisningsförhållanden, och NoICE kommer att kunna använda det för att testa olika lösningar, säger Heli Koivuluoto på Tammerfors Universitet.

