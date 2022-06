Getinge vinstvarnar

Innehåll från Klaria Pharma Annons

Den anonyma dörren till Klarias kontor i Uppsala Business park drar ingen uppmärksamhet till sig. Men innanför den huserar ett svenskt uppstickarbolag inom drug delivery som under 2021 gjorde utvecklings- och marknadsföringsframsteg på den amerikanska läkemedelsmarknaden, med potential att tjäna framtida royalties på en växande marknad. Adrenalin för att häva allvarlig allergisk reaktion är en av produktkandidaterna, men just nu ligger projektet med läkemedelssubstansen Sumatriptan mot migrän närmast marknaden – i just USA.

”Vi har under året fått ett USA-patent godkänt på Sumatriptan Alginatfilm som ger marknadsexklusivitet på den amerikanska marknaden fram till 2038, samt skrivit ett samarbetsavtal med Imbrium Therapeutics, ”big pharma”, för utveckling och marknadsföring av Adrenalin Alginatfilmsprojektet i USA, berättar Jesper Wiklund, Klarias verkställande direktör. ”Bara Sumatriptan Alginatfilm har en försäljningspotential på över 38 miljarder svenska kronor om året i Europa och USA”.

Klarias teknik

Klarias drug deliveryteknik är baserad på en alginatbaserad polymerfilm, som placeras på insidan av kinden. Läkemedelssubstansen tas då snabbt upp i blodet genom munslemhinnan.

Strategin – polymerfilm istället för spray eller injektion

Två kriterier ska vara uppfyllda för att Klaria ska satsa på ett utvecklingsprojekt. Läkemedelssubstansen ska i dagsläget ges i form av injektioner med spruta eller som nässpray, och ska av patient eller vårdgivare upplevas som krångliga att administrera.

Migrän och allergisk chock – här kan Klarias film tillföra värde

Både Sumatriptan och adrenalin uppfyller kraven. Sumatriptan ges idag i tablettform eller nässpräy mot migrän, adrenalin ges i form av en injektionsspruta vid akut allergisk reaktion.

”Vid ett migränanfall mår du oftast illa, och vill undvika att äta något. Med Klarias drug deliverymetod tas substansen upp direkt i blodomloppet. Substansen passerar inte magen. Dessutom sätter effekten in snabbt, en klar fördel för patienten. Och att kunna ha en liten platt förpackning med en filmbit i plånboken istället för en nässpray eller injektionsspruta i väskan eller fickan gör livet mycket enklare för patienten” understryker Jesper Wiklund.

År 2022 blir ett viktigt år för Klaria, då bland annat arbetet med att sammanställa den europeiska ansökan för marknadsgodkännande av migränprojektet Sumatriptan pågår.

Ta del av Klarias totala produktportfölj

Klaria Pharma Holding AB, First North (KLAR)

Utvecklar och kommersialiserar läkemedel baserade på egenutvecklad unik och patenterad drug delivery-film. Kliniskt testade och väl beprövade aktiva substanser kombineras med tekniken och skapar nya, patenterbara läkemedel med direkt och pålitlig effekt.