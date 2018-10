Geopolitiska spänningar dämpar New York-börsen

Varuhuskedjan Sears, som under en längre tid har dragits med lönsamhetsproblem, har ansökt om konkursskydd. Aktien föll 24 procent efter att ha åkt utför under de senaste månaderna.

På rapportfronten har Bank of America kommit med delårssiffror som fick bankaktien att sjunka 2,3 procent. Resultatet per aktie på 0:66 dollar för tredje kvartalet var 43 procent högre än motsvarande period i fjol. Analytikerna hade väntat sig 0:62 dollar per aktie, enligt Bloomberg News snittprognos, men det är inte säkert att utfallet är helt jämförbart med analytikernas snittprognos.

Charles Schwab, också i finanssektorn, sjönk 1,4 procent efter en kvartalsvinst ungefär i linje med förhandstipsen.