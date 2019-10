General Electric slår förväntningarna – aktien stiger i förhandeln

Omsättningen i kvartalet uppgick till 23,4 miljarder dollar, vilket är klart under prognosen på 28,8 miljarder dollar.

Bolaget upprepar också prognosen om att vinsten för helåret ska komma in på 0,55-0,65 dollar per aktie. Förväntningarna låg enligt snittprognosen på 0,59 dollar per aktie.

I den amerikanska förhandeln stiger aktien knappt 5 procent.