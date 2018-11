General Electric säljer aktier i Baker Hughes för uppemot 4 miljarder dollar

Baker Hughes-aktien stängde på måndagen strax under 24 dollar per aktie och affären innebär därmed att General Electric fyller på kassan med nästan 4 miljarder dollar.

På måndagen rasade General Electric med nästan 7 procent i spåren av att vd Larry Culp i en intervju med CNBC uppgett att han känner "brådska" med att minska bolagets skuldsättning genom att bland annat fortsätta sälja tillgångar, vilket Di tidigare rapporterat om.

"Vi har ingen viktigare prioritet just nu än att få ner belåningen", sa han i tv-kanalens program "Squawk on the Street".

General Electric stiger med omkring 2,6 procent i tisdagens inledande handel. Sedan årsskiftet är aktien fortfarande ner drygt 50 procent.