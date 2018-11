GE störtdyker – på väg mot 13:e nedgångsdagen på 14 dagar

GE har tappat hälften av sitt börsvärde hittills i år och på fredagen sjönk aktien till under 9 dollar för första gången sedan finanskrisen. Fallet fortsätter på måndagen med över 7,0 procent till under 8 dollar.

Detta bland annat sedan bolagets vd Larry Culp sagt till CNBC att han känner "brådska" att dra ner bolagets skuldsättning och att man kommer att göra det genom att fortsätta sälja av industrikonglomeratets tillgångar.

"Vi har ingen viktigare prioritet just nu än att få ner belåningen", säger han i tv-kanalens program "Squawk on the Street".

Med undantag av tisdag i förra veckan har GE slutat på minus de senaste 14 handelsdagarna.