GE delar upp Power-divisionen och slaktar utdelningen

Tisdagens kvartalsrapport bjöd på en rad bistra besked från det anrika industrikonglomeratet General Electric.

Det justerade rörelseresultatet landade på 0,14 dollar per aktie vilket var under analytikernas prognos på 0,20 dollar enligt Bloombergs estimatsammanställning. Intätkerna uppgick till 29,6 miljarder dollar vilket var under väntade 30,3 miljarder dollar.

GE skriver även ner goodwill-värden avseende GE Power på totalt 22 miljarder dollar, motsvarande drygt 200 miljarder kronor, före skatt.

Vad gäller GE Power meddelade bolaget även att divisionen omorganiserars och klyvs till två separata enheter. Den ena enheten kommer bestå av GEs gasturbin- och tillhörande serviceverksamhet medan den andra enheten kommer bestå av GE Powers resterande verksamheter.