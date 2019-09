Vd:n sparkas från pressade spelbolaget

I början av sommaren försökte bolaget refinansiera sin befintliga obligation på 650 Mkr, men lyckades bara till viss del. Av de 750 Mkr bolaget ville ta in, fick man bara in 400 Mkr där 350 Mkr använts för att lösa den gamla obligationen. Räntan blev 9 i stället för tidigare 7 procent och det bakades in en så kallad 'maintenance covenant'. Lånevillkoren innebär att nettoskulden max får motsvara 5 gånger ebitda under första året. Kravet skärps till 4 gånger följande år och 3 gånger ebitda under det tredje året.

Bryts nivån måste hamnar bolaget i knät på obligationsinnehavarna, skriver Richard Bråse.

Däremot bedömer Bråse att GIG är det bland Stockholmsbörsens spelbolag där oddsen för nyemission är lägst.