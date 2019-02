Game over – spelutvecklare rasar på bred front i USA

På onsdagen var det dags för Take-Two Interactive, som bland annat ligger bakom spelet Red Dead Redemption 2, att presentera sina siffror för det tredje kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår. Det justerade resultatet per aktie landade på 2,9 dollar vilket var över analytikernas prognos på 2,8 dollar enligt Bloombergs sammanställnings.

Take-Two Interactive höjde även sin intäktsprognos för det fjärde kvartalet till 450-500 miljoner dollar vilket dock var under analytikernas förhoppningar på drygt 609 miljoner dollar. Prognosen för det justerade resultatet per aktie höjdes i sin tur från 4,49-4,59 dollar till 4,5-4,74 dollar. Analytikerna hade i snitt väntat sig drygt 5 dollar per aktie.