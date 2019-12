Fyra saker du ska ha koll på innan börsen öppnar

• Byggjätten Skanska säljer 90 procent av fastigheten Bank of America Tower i amerikanska Texas för motsvarande 3,5 miljarder kronor. Fastigheten, som blev färdigställd så sent som i det andra kvartalet 2019, köps av ett dotterbolag till Beacon Capital Partners.

• Ica håller i dag kapitalmarknadsdag i Solna, och inför den meddelade dagligvarubolaget att investeringarna för helåret 2019 beräknas uppgå till 3,3 miljarder kronor. Det är mindre än de 4 miljarder kronor som bolaget uppgav i samband med fjolårets kapitalmarknadsdag. Bolaget meddelade även att investeringarna för helåret 2020 uppskattas stanna på 4 miljarder kronor.

• I natt släcktes TV4:s kanaler för samtliga kunder till Tele2-ägda Com Hem, vilket drabbar en tredje del av Sveriges hushåll, efter att ägarna inte har lyckats komma överens om ett sändningsavtal. Under tisdagskvällen ska Tele2:s vd Anders Nilsson ha haft ett resultatlöst möte med Christian Luiga, tillförordnad vd för Telia som äger TV4 och C Moore.