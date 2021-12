Franskt inköpschefsindex sjönk i december

Innehåll från KIA Annons

Kia EV6 – den nya generationens elbil

EV6 är Kias första elbil som är baserad på den nya elbilsplattformen E-GMP (Electric Global Modular Platform). Denna har stöd för 800 volts-teknik, vilket gör det möjligt med ultrasnabb laddning. Vid en laddstation med minst 240 kW kan batteriet snabbladdas från 10 till 80 procent på bara 18 minuter eller så kan du på endast 4,5 minuters laddning uppnå en räckvidd på 100 km.

Samtliga modeller på den svenska marknaden kommer med det stora batteriet på 77,4 kWh, och batteriets placering i golvet skapar rymlighet i kupén och ett platt golv för bästa komfort.

Lång räckvidd

Elbilen, som lanseras hos de svenska Kia-återförsäljarna helgen 13-14 november, släpps först i tre olika versioner: EV6, EV6 Plus och GT Line. Kia EV6 och EV6 Plus finns med bakhjulsdrift, EV6 Plus går även att få med fyrhjulsdrift och GT Line finns endast med fyrhjulsdrift. EV6 Plus och EV6 GT Line med fyrhjulsdrift, det vill säga med dubbla elmotorer – en på fram- och en på bakaxeln – har sammanlagt 325 hästkrafter. EV6 med bakhjulsdrift har en räckvidd på upp till 528 kilometer på en laddning, enligt WLTP.

I slutet av nästa år kommer en fjärde version – toppmodellen Kia EV6 GT. Den är också fyrhjulsdriven med dubbla elmotorer – en på fram- och en på bakaxeln. Kia EV6 GT har sammanlagt 585 hästkrafter. 0 till 100 km/h klaras av på 3,5 sekunder och topphastigheten anges till 260 km/h.

Stolar av återvunna PET-flaskor

När det kommer till interiören hos Kia EV6 är det första man ser en dubbel panoramaskärm (dubbla 12,3-tumsskärmar) med intuitiva menyer och ett användarvänligt gränssnitt.

Intill förarplatsen finns en rejäl mittkonsol som rymmer växelväljaren, plats för mobiltelefonen och touchknappar för bland annat stol- och rattvärme.

Med en AR head-up display projiceras viktig information på vindrutan så att föraren lätt kan hålla koll och få guidning till sin destination.

Stolarna i nya EV6 är utformade med komfort i fokus och är klädda i veganskt läder eller mockaimitation, som tillverkats av återvunna PET-flaskor. I sätena, som går att fälla som vilostolar, är det enkelt och bekvämt att ta igen sig en liten stund medan batterierna laddas.

Dragkapacitet på 1600 kilo

Det är inte bara räckvidden, den ultrasnabba laddningen och de dubbla panoramaskärmarna som gör att Kia EV6 sticker ut.

Här finns en mängd tekniska funktioner som assisterar i vardagen, såsom döda-vinkel-varnare, varning för bakomvarande trafik, värmepumpsystem för effektiv uppvärmning/nedkylning av kupén, adaptiv farthållare med stop and go, parkeringssensorer fram och bak och elmanövrerad baklucka.

Oavsett version stoltserar Kia EV6 dessutom med dragkapaciteten på 1600 kg.

Kia EV6 kan även fungera som en mobil powerbank. Den är utrustad med en vehicle-to-load-funktion (V2L) och kan användas för att ladda och driva andra elektriska apparater som man kan behöva till exempel vid olika utomhusäventyr. Bilen kan leverera en effekt upp till 3,6 kW vilket gör att EV6 till och med kan användas för att ladda en annan elbil om det skulle behövas.

Kia EV6 lanseras hos de svenska Kia-återförsäljarna helgen 13-14 november.

Kia EV6 – den nya generationens elbil