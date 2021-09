Franska inköpschefer i industrin mindre optimistiska än väntat i september

Innehåll från Software AG Annons

Parisavtalet och de globala hållbarhetsmålen har lyft upp miljöfrågan på agendan och fått en hel värld att påbörja en omfattande transformation.

– Alla pratar om hållbarhet, det är en självklarhet idag. Kunder och konsumenter sätter press, investerare sätter press och för den yngre generationen är gröna värden essentiellt när man väljer arbetsgivare. Företag tar hjälp av organisationer för att bli mer hållbara, det är inte bara ett måste för klimatets skull, men också ur affärssynpunkt för att fortsätta vara konkurrenskraftig idag, säger Josephe Blondaut, Product marketing and Sustainability expert, Software AG.

Erbjuder ett livscykelperspektiv

Software AG är med sina 50 år i branschen pionjärer inom data, och hjälper dagligen tusentals företag på den digitala resan. Hållbarhet och digitalisering går hand i hand säger Josephe, och menar att organisationer behöver förstå vikten av att inkorporera sin hållbarhetsstrategi i digitaliseringen.

– På Software AB erbjuder vi våra kunder ett livscykelperspektiv. Vi stödjer dem med vår plattform och hjälper dem att först sätta upp mål och strategier, sedan att implementera hållbara åtgärder. Till sist samlar vi in data och analyserar den, säger hon.

– Hållbarhet handlar också om transparens, om att förstå företagets miljö och värderingar. Digitaliseringen underlättar för verksamheter att vara transparenta och gör det möjligt att få en överblick av hållbarhetsstrategin, inflikar Olli Lindroos, Business Lead Sustainability på Solita, en nära samarbetspartner till Software AG.

Programvaruindustrin en stor möjliggörare

Den gröna omställningen har bara börjat och digitaliseringen pågår för fullt. Software AG vet hur de bäst drar sitt strå till stacken.

– Många företag behöver förbättra sin datahantering, struktur och strategi. Här är programvaruindustrin är en stor möjliggörare, säger Josephe.

Genom att få access till data kan företag snabba på och förbättra möjligheterna för hållbarhet. Software AG har tillsammans med partners gjort det möjligt att snabbt utveckla och skapa tjänster, som bland annat har hjälpt kunder som London Buses. Där bidrar Software AG:s teknologi till företagets hållbarhetsmål genom att minska CO2 och föroreningar med hjälp av analys av data om buss, förare och rutterna.

– I framtiden kommer vi vara mer hållbara än någonsin. Just nu är det mycket arbete med att optimera bättre system och ”städa upp” men så småningom kommer hållbarhetsarbetet bli ännu mer fokuserat och ribban läggas ännu högre, avslutar Mikael.

Software AG

For modern enterprises, software is the ultimate value driver. That’s why we set out to become the software pioneers of a truly connected world. It is our mission to empower you to become a truly connected enterprise. Using our industry-leading suite of products across integration & API management, IoT & analytics, and business transformation, we create a fluid flow of data between people, departments, systems, and devices.

We’re not new to this. Since 1969 we’ve been dedicated to integrating and connecting everything to help more than 10,000 businesses instantly see, decide, act — and thrive.

Visit www.softwareag.com for more info.