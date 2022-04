Frankrike varnar för att Ryssland stör civilflyg – SAS ej berört

Innehåll från Cash IT Annons

– Tekniken utvecklas snabbare än någonsin samtidigt som mycket händer i omvärlden, säger Robert Karlsson, CEO på Cash IT. De i detaljhandeln som klarade pandemin bäst kunde fort ställa om och erbjuda sina varor på ett nytt sätt. De hade en flexibel IT-struktur som tillät förändringar, och det är så vi på Cash IT jobbar när vi designar kassasystem och betallösningar åt olika butikskedjor.

Allt förenklas med realtidsintegrationer

Robert har under 20 år jobbat med att integrera de mest använda affärssystemen på marknaden med olika betallösningar och det egenutvecklade kassasystem Cash IT Retail.

– När ett detaljhandelsföretag kan realtidsintegrera sin fysiska butik med e-handel, affärssystem och kassasystem sparas mycket tid och pengar. Administration och bokföring blir lättare medan kunderna får bättre service och medarbetarna en enklare vardag.

Till exempel kan lagersaldot alltid hållas à jour och på hemsidan syns direkt vilka varor som finns online och i butik. Administratörer kan justera priser både i e-handel och butik med en knapptryckning.

Best-of-breed är en förutsättning

Då de tekniska innovationerna avlöser varandra snabbt har Cash IT nischat in sig på att ständigt ha koll på det senaste. Strategin de jobbar efter är best-of-breed.

– I korthet går det ut på att kunderna ska kunna plocka russinen ur kakan och välja de bästa systemen från olika leverantörer och sätta ihop till en egen helhet. Det ger mest flexibilitet och lägsta totala ägandekostnaden. Om man köper alla system från en leverantör betalar man ofta för funktioner som inte behövs eller målar in sig i ett hörn där det blir svårt att koppla på nya funktioner.

För att kunna tillämpa best-of-breed fullt ut behöver systemen vara integreringsbara med varandra från start. Om konsulter måste kopplas in för att skräddarsy integrationerna går poängen förlorad. Istället för att spara pengar tickar konsultkostnaderna iväg. Därför ska leverantörer väljas med omsorg.

Utbytbar teknik är ett tecken på kvalitet

Helt krasst är utbytbar teknik bra teknik. Då är det möjligt att efter behov kunna bygga på, skala ner eller förändra företagets IT-struktur.

– Att snabbt kunna koppla på eller av olika system är ett tecken på kvalitet. Då har utvecklaren koll. På Cash IT är vår affärsidé att erbjuda optimala och nyckelfärdiga lösningar för att kunna ge kunderna just den här flexibiliteten. Det är mest kostnadseffektivt i längden, avslutar Robert Karlsson.

