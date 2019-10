Frankrike vägrar att skriva under EU-avtal med Sydamerika

”Vi kan inte skriva under ett handelsavtal med ett land som inte respekterar Amazonas regnskog och som inte respekterar Parisavtalet. Frankrike kommer inte att skriva under avtalet under rådande omständigheter”, sa Elisabeth Borne till den franska tv-kanalen BFM TV.

Redan i slutet av augusti sa Frankrikes president Emanuel Macron att han beslutat sig för att blockera avtalet. Han anklagade också den brasilianska presidenten Jair Bolsonaro för att ljuga och tona ned faran kring den globala uppvärmningen.

I Mercosur ingår, förutom Brasilien, Argentina, Paraguay och Uruguay. Även Venezuela är medlem men har varit uteslutet sedamn 2016.