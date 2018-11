Framtiden i USA-härdar mindre oklar enligt Skanskas vd

Det tredje kvartalets rörelseresultat var 0,5 miljarder kronor (1,5), negativt påverkat av projektnedskrivningarna om cirka 0,9 miljarder kronor samt nedskrivningar av goodwill på cirka 0,4 miljarder kronor, även det hänfört USA.

"Vi hade en underliggande stark utveckling i kvartalet, vilket överskuggas av de två USA-projekten samt goodwill-nedskrivningen. Resterande delar av USA levererar enligt plan samt att strategiåtgärder inom Europa börjat verka", säger han och syftar bland annat på att Skanska haft utmaningar i Polen men att det förbättrats och att Europa levererar enligt plan.

Skanska redovisar ett resultat per aktie om 5:07 kronor för årets första nio månader (10:58). Under helåret 2017 var vinsten per aktie 12:01 kronor och Skanska delade för fjolåret ut 8:25 kronor per aktie.