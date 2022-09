Framgång för Astra Zeneca i fas 3-studier mot äggstockscancer

Terminen för Dow Jones industriindex pekade vid 15-tiden på 0,6 procent upp medan breda S&P 500-terminen steg med 0,7 procent. Nasdaqterminen handlades samtidigt upp med 0,6 procent.

Bland enskilda bolag var Docusign, som tillhandahåller tjänster för signering av elektroniska dokument, upp med över 14 procent inför öppningen efter att ha rapporterat över förväntat, samt kommit med en prognos inför tredje kvartalet som överträffade marknadens förväntningar.

Bland rekommendationsförändringar ser Morgan Stanley ytterligare uppsida i läkemedelsbolaget Regenerons aktie, trots torsdagens uppställ på nästan 19 procent till följd av positiva studieresultat. Morgan Stanley höjer aktien till köp och jackar upp riktkursen till 851 dollar, cirka 20 procent högre än torsdagen stängningskurs på 708,85 dollar.

Bernstein har dock tappat förtroendet för Virgin Galactics kommersiella rymdresande och sänker aktien till sälj (underperform) från behåll (market perform) och sänker riktkursen från 7 till 4 dollar per aktie.

På nyhetsfronten uppger Reuters att Tesla överväger att starta ett litium-raffinaderi på Texas kust för att där säkra tillförseln av en nyckelkomponent till batterier för att förse den ökande efterfrågan av elbilar. Aktien handlades upp med 1,3 procent.

Även T-Mobile var upp dryga procenten, efter besked om att nätverksoperatören kan komma att återköpa aktier på upp till 14 miljarder dollar fram till slutet av september nästa år.

Caterpillar, som bland annat tillverkar anläggningsmaskiner och motorer, avancerade cirka 1,5 procent efter att ha nått en skatteuppgörelse med amerikanska skattemyndigheten IRS.

På torsdagen avslutade USA-börserna uppåt efter att ha varit nere och vänt en bit under nollstrecket under handeln. Det följdes upp av stigande Asienbörser och ledande Europabörser har legat på tydligt plus under fredagen.

En rad Fed-ledamöter håller tal senare på fredagen inför den tysta period som inleds på lördagen i väntan på centralbankens nästa FOMC-möte.