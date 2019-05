Fraktmarknaden i USA visar tecken på avmattning

Priserna på den amerikanska spotmarknaden för lastbilstransporter sjönk i april med 16 procent jämfört med motsvarande månad i fjol, enligt fraktmarknadsplatsen DAT Solutions.

Även Cass Freight Index, som månatligen mäter fraktvolymer i USA, sjönk i april och var 3,2 procent lägre. Enligt företaget som sammanställer indexet, Cass Information Systems, kan de fallande siffrorna tyda på en bredare ekonomisk avmattning.

Vad gäller järnvägsfrakt har volymerna enligt Association of American Railroads minskat varje månad under perioden februari-april i år. Enda undantaget är bränsle, där volymerna i år varit högre än under motsvarande period förra året.