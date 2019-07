Förväntningarna på räntesänkning från ECB ökar

Marknaden prisar i nuläget in en 50 procentig sannolikhet för att ECB sänker depositräntan från dagens minus 0,4 procent till minus 0,5 procent enligt data från Bloomberg.

Så sent som i början på juni låg sannolikheten för en sänkning på 10 procent enligt Bloomberg. Räknas andelen som tror på en större sänkning in prisar marknaden in en sannolikhet på strax över 90 procent för att räntan sänks vid mötet nästa vecka.