Fortune köps av thailändsk entreprenör

Fortune grundades i sviterna av depressionen 1929 och är av USA:s mest ansedda finanstidningar. Trots det har bolaget sett både annons- och försäljningsintäkterna minska de senaste åren. Under årets första nio månader var antalet annonser i pappersupplagan ned 26 procent i årstakt enligt Wall Street Journal. Det förklaras dock till viss del av att frekvensen minskat från 12 till 16 utgåvor per år.

Det är andra gången tidningen byter ägare på kort tid. Meredith köpte Fortune i samband med förvärvet av moderbolaget Time Inc så sent som i januari i år. Intentionen att sälja tidningen har varit känd sedan en tid tillbaka och så sent som i slutet av oktober gick försäljningen av systertidningen Time till Salesforces grundare Marc Benioff igenom.