Fortsatt press på oljepriset – Brent under 70 dollar per fat

Flera faktorer samverkar för att pressa oljepriserna vilket lett till den längsta nedgången för priset på Brentolja sedan mitten på 2014. Sedan tidigt i oktober är nedgången på såväl Brentolja som den amerikanska WTI över 20 procent, och på fredagen var fallet över 1 procent i orolig och slagig handel.

Spotpriset på Brent sjuönk vid 11-tiden på fredagsförmiddagen under 70 dollar per fat och WTI handlades samtidigt för 60,06 dollar per fat. Det är de lägsta noteringarna sedan i våras.

Åsikterna om hur långt priset ska falla går isär i analytikerkåren. Reuters råvaruanalytiker Wang Tao menar att Brent kan sjunka ytterligare, till 68.59-69.69 dollar per fat. Samtidigt finns det en uppfattning att Opec kan komma att införa nya produktionsbegränsningar för att ge stöd för oljan vid 70 dollar. På söndag håller oljekartellen möte.