Fortsatt press på oljan – Nordsjöoljan nådde lägsta nivån på 14 månader

Redan på måndagen uppgav USA:s energimyndighet EIA att skifferproduktionen väntas nå 8 miljoner fat per dag i december, den högsta nivån någonsin. I januari väntas produktionen öka med ytterligare 134.000 fat per dag vilket skulle vara den största ökningen sedan september.

Den amerikanska WTI-oljan handlas samtidigt ned 3,7 procent till 47,41 dollar per fat efter att ha nått ett intradagslägsta på 46,95 dollar – den lägsta nivån sedan början av september förra året.

Spotpriset på Nordsjöoljan Brent nådde tillfälligt så lågt som 56,79 dollar per fat, den lägsta nivån sedan början av oktober förra året. Vid klockan 19.30 på tisdagskvällen har Brent återhämtat sig något till 57,33 dollar per fat men handlas fortsatt ned 2,4 procent för dagen.

Nyhetsbyrån Reuters rapporterar samtidigt att Ryssland kommer att producera 11,42 miljoner fat per dag under december. Även det skulle vara en rekordnivå. Ryssland har skrivit under på produktionsnedskärningar tillsammans med oljekartellen Opec men de träder inte i kraft förrän efter årsskiftet.