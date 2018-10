Fortsatt nedåt på börserna i Asien

Japans Nikkei 225-index, som dök 3,7 procent på torsdagen, återhämtade sig och steg 0,6 procent i den tidiga handeln men föll sedan tillbaka till minus 1 procent. Därmed ser det ut att bli en dyster vecka med en nedgång på totalt runt 6 procent. Det bredare Topix-index visade en liknande kurva och handlas ned 0,8 procent.

I Hongkong är Hang Seng-index ned 1,4 procent, medan Shanghais kompositindex är ner 0,1 procent. Shenzhen handlas ner 0,5 procent.

I Sydkorea faller Kospi-index med hela 2,4 procent, teknikjätten Samsung är ner 1,1 procent.

Nytt från natten och morgonen

Personbilstillverkaren Volvo Cars levererade ett rörelseresultat på 1.838 miljoner kronor under det tredje kvartalet vilket kan jämföras med 3.669 Mkr under samma period i fjol. Bakom minskningen lurar bland annat högre tullar och kostnader för produktlansering.

New York-börserna återhämtade sig ordentligt på torsdagen efter onsdagens ras. Twitter och Ford hörde till dagens stora vinnare. Sektorsvis gick sällanköpsvaror bäst, med en uppgång på 3,4 procent medan kraftbolag sjönk 1,5 procent.

Amazon och Googles moderbolag Alphabet släppte sina rapporter efter stängning. Båda aktierna sjönk i efterhandeln efter uppgångar på 7,1 respektive 4,4 procent under handelsdagen. Amazons vinst per aktie var betydligt bättre än väntat medan omsättningen var något sämre. Även Alphabets vinst per aktie var avsevärt bättre än analytikers prognoser.

Gruvbolaget Lundin Minings styrelseordförande Lukas Lundin har på torsdagen köpt 300.000 aktier i bolaget för 33:13 kronor. Köpet innebär en investering om knappt 10 miljoner kronor.

Håll koll på i dag...