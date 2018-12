Fortsatt ned på europeiska börserna – terminerna pekar nedåt i New York

Oljesektorn klarar sig något bättre efter en svagare utveckling under morgonen. Det är trots att Nordsjöoljan vänt nedåt igen efter ondagens prisrally, vilket Di rapporterat om tidigare under dagen.

Det är fortfarande en bit kvar till börsöppning i New York men terminshandeln indikerar en nedåtrekyl efter onsdagens starka uppgång. Under tiden har guldet tagit fart – spotpriset är upp för andra handelsdagen i rad och ökar 0,3 procent till strax över 1.273 dollar per uns. Under den senaste veckan har guldpriset avancerat 2,3 procent.