Fortsatt ned på börsen – gruvsektorn tappar

I ett annat gruvbolag, Endomines, återupptogs handeln efter ett handelsstopp på torsdagen. Skälet till stoppet var att bolaget inte längre räknar med att nå sin egen prognos om en produktion 5.000-8.000 uns guld under 2019. Aktien faller 4,5 procent efter att ha tagit igen en del av morgonens tapp. Sedan en vecka tillbaka är Endomines trots detta upp 38,6 procent - mycket tack vare guldets kraftiga prisökning.

Gruvbolaget Lucara Diamond rapporterade fallande intäkter och resultat för andra kvartalet. Produktionen vid Karowegruvan ska dock ha varit stabil under kvartalet och Lucara höjde även produktionsprognosen för helåret. Aktien inledde handelsdagen på plus men har vänt ned till minus 2,2 procent.

Nedgången kommer efter att de amerikanska räntorna vänt nedåt igen. De asiatiska börserna bjöd på blandad utveckling under morgonen trots en stark avslutning på Wall Street på torsdagskvällen. De kinesiska börserna tyngdes av splittrade inflationssiffror för juni. Medan konsumentpriserna steg mer än väntat sjönk producentpriserna mer än analytikerna räknat med. Det komplicerar bilden för eventuella stimulanser från den kinesiska centralbanken samtidigt som ekonomin saktar in.

Även tekniksektorn går svagt med bland annat Ericsson och Hexagon ned 1,3 respektive 1,2 procent. Ögonstyrningsbolaget Tobii tappar 1,4 procent. Inget av bolagen har presenterat några nyheter under förmiddagen.

First North-bolaget Flexqube ökade i andra kvartalet förlusten på rörelseresultatnivå till 5,2 miljoner kronor, samtidigt som omsättningen minskade 2 procent rensat för valuta. Även orderingången minskade. Flexqube backar 7,4 procent.

Spelutvecklaren Three Gates rusar hela 230 procent på nyheten att bolaget ingått ett "strategiskt partneravtal" med företaget Superscale. Enligt avtalet ska Superscale finansiera och värva användare under den kommande globala lanseringen av spelet Project Blue Book: The Game.