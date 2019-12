Tele2: Inga framsteg – fortsatt låsta positioner i tv-kriget

Konflikten mellan Tele2 och Telia kring sändningsrättigheterna för TV4-kanaler och C More fortsätter under torsdagen. Strax efter klockan 14 på torsdagen meddelade Tele2 att Com Hem under dagen haft ett möte med Telia som inte resulterade i några framsteg i förhandlingarna.

”Vi kommer fortsätta ställa de krav på långsiktiga rättigheter som krävs för att vi ska kunna erbjuda Com Hems och Boxers kunder samma tillgång till TV4 som Telias kunder. Jag känner mig mycket frustrerad över situationen”, säger Anders Nilsson, vd på Tele2, i ett pressmeddelande.